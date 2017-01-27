Сезон гриппа: пять опасных предметов, к которым лучше не прикасаться руками

Вирусы живут на поверхности от двух до восьми часов, говорит доктор Кристин Вуудвард, поэтому стоит быть предельно аккуратными.
Пять самых любимых мест вирусов:
- Банковский автомат. Если вам надо им воспользоваться, то вместо касайтесь кнопок не кончиками пальцев, а костяшками.
- Шариковые ручки общего пользования. Лучше носить с собой собственную ручку в сумке.
- Руки других людей. Не стоит быть невежливыми, но число рукопожатий на этот период лучше сократить.
- Мобильный телефон. Чистите его почаще!
- Топливный шланг для заправки автомобиля. После его использования следует помыть руки.