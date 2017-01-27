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Сезон гриппа: пять опасных предметов, к которым лучше не прикасаться руками

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Вирусные заболевания стремительно распространяются. Врачи American Family Care перечислили пять предметов, к которым не стоит прикасаться, если хотите уберечь себя от вируса, пишет Naine24.

Вирусы живут на поверхности от двух до восьми часов, говорит доктор Кристин Вуудвард, поэтому стоит быть предельно аккуратными.

Пять самых любимых мест вирусов:

  • Банковский автомат. Если вам надо им воспользоваться, то вместо касайтесь кнопок не кончиками пальцев, а костяшками.
  • Шариковые ручки общего пользования. Лучше носить с собой собственную ручку в сумке.
  • Руки других людей. Не стоит быть невежливыми, но число рукопожатий на этот период лучше сократить.
  • Мобильный телефон. Чистите его почаще!
  • Топливный шланг для заправки автомобиля. После его использования следует помыть руки. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвирусыгриппместаопасность
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