Сезон гриппа: пять опасных предметов, к которым лучше не прикасаться руками

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, сезон гриппа в Эстонии в самом разгаре. Около 70 процентов пациентов, которые обращаются к врачу, заражены именно этим вирусом.

Почему витаминные добавки не приносят пользы и могут быть смертельно опасны

Мы глотаем антиоксиданты так, словно это волшебный эликсир, способный продлить нам жизнь. Однако в лучшем случае они просто неэффективны, а в худшем - могут сократить наш земной путь, пишет Би-би-си со ссылкой на BBC Future.