Объявлен конкурс на замещение должности члена правления Таллиннского ТВ

Предпочтение будет отдаваться кандидатам с задатками лидера, которые умеют руководить людьми и вовлекать их в решение общих задач. Кандидат должен иметь высшее образование или учиться в вузе, владеть эстонским и английским языками, опыт работы в средствах массовой информации, знание системы этих средств и понимание запросов общества.

Кандидат должен представить автобиографию, объяснить мотивацию работы в качестве члена правления Таллиннского ТВ, а также написать эссе со своим видением развития ТТВ в течение последующих пяти лет.

Документы надо представить не позднее 11 февраля по адресу электронной почты triin.salumagi@ tallinnatv.eu.