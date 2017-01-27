Верди: в 2015 году на «Тур де Франс» 12 велогонщиков использовали скрытые моторы

«Конечно, моторы использовались на «Тур де Франс» в последние три или четыре года. В 2014 году мне сказали, что есть такая проблема. К 2015 году уже все начали жаловаться, и я сказал, что надо что-то делать. В 2015 году скрытые моторы использовали 12 велогонщиков», — цитирует Верди CBS News.

Специалист подчеркнул, что мотор увеличивает вес транспортного средства на 800 г. На «Тур де Франс» в 2015 году велосипеды команды Sky были тяжелее других именно на 800 г. Гонку выиграл представитель Sky британец Крис Фрум, сообщает gazeta.ru.