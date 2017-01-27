Полицейским, спасшим жизнь задержанного, вручили благодарственные грамоты

15 октября патрульные полицейские Кесклиннаского отделения полиции Павел Инги и Керли Вомпа доставляли с улицы Суур-Карья в Кесклиннаское отделение мужчину, когда заметили, что он потерял сознание в полицейском автобусе. Павел вынес мужчину из автобуса и обнаружил, что он не дышит и у него нет пульса. Недолго думая, Павел приступил к оживлению, а Керли вызвала тем временем скорую помощь, отметила Пыхьяская префектура.

После занявшего несколько минут оживления мужчина пришел в сознание, а скорая помощь доставила его в больницу. «Благодаря крепким нервам и быстрой реакции Павла удалось вновь запустить остановившееся сердца и человеческая жизнь была спасена. На прошлой неделе префект и глава Кесклиннаского отделения полиции во время утреннего инструктажа вручили Павлу благодарственную грамоту за профессиональные действия», - добавила префектура.