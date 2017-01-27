На молодежном фестивале «Сыпрус» прозвучат хиты из репертуара Георга Отса

«Имя и творчество певца Георга Отса известно практически каждому человеку, – говорит президент фестиваля Мария Кондратьева. – Отс создал галерею разнохарактерных образов в оперном жанре и на эстраде». «Сыпрус» в рамках фестиваля прослушивает молодых исполнителей – академических вокалистов в возрасте от 8 до 23 лет. Юные участники выбирают полюбившуюся им песню или арию из репертуара Георга Отса, победители и лауреаты принимают участие в симфонических концертах вместе с профессионалами.

География фестиваля довольно широка: заявки на конкурс приходят из Казахстана, России, Италии, Испании, Литвы и Латвии. Эстонию в комиссии вокального конкурса представляет оперная дива, солистка Национальной оперы «Эстония», директор международного музыкального фонда PLMF Пилле Лилль.

В 2017 году концерты пройдут с 8 по 12 февраля в концертном зале Дома Хопнера и в зале Тартуского университета в сопровождении Московского молодежного камерного симфонического оркестра BELSOUND под управлением Юрия Лукьянина. Состав оркестра – студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. Уже традицией стал Благотворительный церковный концерт с участием лучших конкурсантов и победителей прошлых лет. В его программе – самые трогательные арии и духовные песни XVII века.

В состав почетного жюри конкурса вошли баритон Айварс Кранцманис (Рига), сопрано Марина Коновалова (Москва), сопрано Мария Кондратьева (Таллинн), меццо-сопрано Люция Итальянская (Москва), баритон Олег Александров (Барселона).

Конкурс организует и проводит Эстонское творческое объединение UN CANTO при финансовой поддержке Министерства культуры Эстонии и города Таллинн.