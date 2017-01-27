График: сколько лет вашей собаке на самом деле?

Priceonomics собрал все необходимые данные и пришел к выводу, что в течение первого года собаки взрослеют быстрее, чем люди. Например, к концу первого года собака становится уже половозрелой, сообщает Postimees со ссылкой на Business Insider.

Большую роль играют порода и размер собаки. Ученые заверяют, что собаки маленького роста живут дольше, чем большие. В то же время взрослеют маленькие собаки в первые годы жизни быстрее, чем большие.

К породам маленьких собак относят те, что весят до 9 кг, средние — 9,5-22 кг и большие 23-40 кг. Отдельную категорию образую чрезвычайно большие собаки, вес которых превышает 40 кг.

Priceonomics рассказал, какого возраста собаки различного размера на самом деле. Например, настоящий возраст девятилетней (по человеческим меркам) маленькой собаки — 52 года. Девятилетней собаке среднего возраста уже 56 лет, большой собаке — 61 год, а очень большой — 71 год. Получается очень большая собака старше маленькой аж на 20 лет.

Смотрите график!