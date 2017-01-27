Лаборатория WADA в Лозанне указала на ошибку в докладе комиссии Ричарда Макларена

Свои доводы Соги изложил в письме главе организации Крэйгу Риди, которое попало в распоряжение хакерской группы Fancy Bears.

В письме идет речь о 67 допинг-пробах российских спортсменов, которые якобы были незаконно уничтожены лабораторией в марте 2013 года, пишет sport.ru.

Как сообщает Соги, в 2015 году, после начала масштабного расследования ситуации с допингом в России, был проведен независимый аудит и восстановлена хронология вышеуказанных событий. Выяснилось, что из 67 якобы уничтоженных проб 54 были подвергнуты анализу и дали отрицательный результат. Спустя три месяца, как того требуют стандарты, они были действительно уничтожены.

При этом WADA не давало каких-либо особых инструкций по поводу этих 54 проб, а перед процедурой их уничтожения в марте 2013 года лаборатория прислала в WADA соответствующее оповещение и не получила никакого ответа.

В одной из 13 оставшихся проб было найдено запрещенное вещество и остальные 12 были сохранены для дальнейшей перепроверки. Последующая проверка показала наличие анаболических стероидов в двух образцах. Именно эти данные позволили заподозрить московскую антидопинговую лабораторию в нарушениях.

В письме Соги подчеркивает, что Лозаннская лаборатория сотрудничала с WADA по ходу всей операции и просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил.

Само письмо можно посмотреть здесь.