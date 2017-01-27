В Кремле исключили какие-либо сделки с США в обмен на отмену санкций

«Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов», - сказал Песков.

Он добавил, что помощники двух лидеров в ближайшее время займутся проработкой встречи, «мы надеемся, достаточно оперативно». «Уже в ходе встречи главы государств получат возможность более предметно продолжить обсуждение тех вопросов, которые они наметили в ходе телефонного разговора», - добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что телефонный разговор в минувшую субботу «был хороший, конструктивный и в прикладом плане - с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, с точки зрения расстановки главных акцентов в проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом».

«Он также был весьма позитивным с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений», - сказал Песков. Он указал, что «в предыдущие годы этот дефицит взаимного уважения во многом и был причиной отката и деградации наших отношений».

Песков также добавил, что Москва увидела «готовность Вашингтона решать сложные вопросы путем диалога». «Это то, за что президент Путин выступал достаточно последовательно, и то, в чем, к сожалению, в предыдущие годы он не встречал взаимности», - резюмировал представитель Кремля.