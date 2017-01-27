Кажется, что шесть этажей Таллиннской главной конторы EAS утопают в пышной зелени: согласно документам госпоставки, там растет 350 растений. В том числе кустистые и ползучие растения, большие деревья и пальмы.

Безусловно, все это требует тщательного ухода: полив, уборка пыли с листьев, борьба с вредителями. Конечно, чтобы заботиться о таком саде, недостаточно только работников самого EAS и поэтому была организована госпоставка.

Несколько недель назад были получены две заявки и найдено предприятие, профессиональные сотрудники которого будут на протяжении следующих двух лет следить за растениями за 30 000 евро. Уход за растениями должен осуществляться как минимум раз в неделю и в нерабочее время заказчика.