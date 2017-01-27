Организаторы соревнований в Польше вручили призерам гонки подарки от спонсоров, но не успели наградить их медалями и раньше времени включили гимн в честь победителей эстафеты.

При первых звуках знакомой мелодии занявшие третье место украинские спортсмены сошли с пьедестала. Сборная России, немного помедлив, последовала за ними, передает РИА "Новости".

Напомним, что сборная России по биатлону первенствовала в медальном зачете чемпионата Европы в городе Душники-Здрой. Второе место заняла сборная Украины.

В копилке сборной России по итогам турнира оказалось 13 медалей, из них шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Наибольшего успеха достигли Александр Логинов и Ирина Старых, завоевавшие по три награды высшего достоинства.