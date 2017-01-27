Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Таллинн изучает перспективы строительства микроквартир

BNS
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Таллиннский департамент городского планирования начал проведение исследования, результаты которого покажут перспективы сооружения так называемых микроквартир — ранее их сооружению препятствовали требования об организации парковочных мест в расчете на каждую квартиру дома, сообщило таллиннское телевидение Tallinna TV.

Как сообщила телепрограмме вице-мэр Таллинна Эха Вырк, население страны стало мобильнее, рабочие места могут располагаться в разных городах, и поэтому жилье людям требуется также в разных городах. По ее словам, спрос на жилье растет, а сооружение парковочных мест является сейчас серьезной проблемой.

"Нужно найти этому решение. Безусловно, совершенно такое требование упразднить нельзя, поскольку если у тебя маленькая квартира, это не означает, что у тебя нет автомобиля или ты обречен его не иметь",- сказала Вырк, по словам которой исследование, посвященное микроквартирам, должно показать, каковы ожидания людей относительно нормативов по парковкам.

Микроквартирой считается жилье площадью от 18 до 20 кв.метров, подходящее, например, молодежи, студентам или одиноким людям.

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