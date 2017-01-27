Власти Барселоны нашли способ, как избавиться от надоедливых туристов

Об этом пишет Рамблем/Путешествия со ссылкой на The Guardian. Эта мера, по мнению чиновников, позволит снизить количество туристов.

Турпоток в Барселону растет ежегодно: это доставляет неудобства местным жителям. По данным издания, в 2017 году город посетили 32 миллиона туристов. При этом население Барселоны не превышает 1,6 миллионов человек.

Общественные организации и жители Барселоны организуют акции протеста, требуя остановить спекуляцию недвижимостью, которая приводит к росту цен для самих горожан. Они также заявляют, что работа в туристической отрасли слишком низко оплачивается.

По оценке экспертов, в Барселоне сейчас 75 тысяч мест в гостиницах и около 50 тысяч в лицензированных туристических квартирах. При этом еще столько же мест в квартирах предлагается нелегально.

По статистике, чаще всего туристы выбирают для отдыха в Испании автономное сообщество Каталония, в которое входит и Барселона. В 2016 году больше всего гостей приехало в Испанию из Великобритании (почти 17 миллионов), Франции и Германии (по 10,7 миллионов). Число отдохнувших в Испании россиян в 2016 году превысило 960 тысяч, что почти на два процента больше, чем годом ранее.