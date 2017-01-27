Фото: в Таллинне выбрали самые красивые витрины

Комиссия оценила принявшие участие 107 витрин и фасадов в рождественском стиле: принимались во внимание идеи, реализация, а также оригинальность оформления и соответствие городскому пространству. При выборе лучших главными критериями являлись современность, профессиональность и экономичность.

Комиссия решила не давать победителям места, а разделить призовой фонд в 640 евро между тремя витринами:

Улица Пикк, A-Galerii

A-Galerii / Kesklinna valitsus

Цветочный магазин на ул. Крейцвальди, 4

Цветочный магазин / Kesklinna valitsus

Кафе Kohvipaus на бульваре Рявала, 2