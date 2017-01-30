Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Религиозная пропаганда в детсаду Силламяэ и заговор молчания

Олег Култаев
Олег Култаев
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Депутат горсобрания Силламяэ Олег Култаев пишет об обращении родителей, возмущенных тем, что в одном из детсадов города детей без согласия родителей вовлекли в участие в религиозном мероприятии.

4 января 2017 года несколько групп силламяэского детского сада Jaaniussike посетили гости – дамы из некоего некоммерческого объединения, имеющего все признаки христианской секты. Слово «секта» здесь не несет отрицательной нагрузки – это по определению религиозная группа, отколовшаяся от основного религиозного направления.

Самый большой подарок

Гости рассказывали детям о празднике Рождества, исполняли религиозные песни и вручали подарки в закрытых коробках, а также брошюры религиозного содержания. В частности, книгу «Величайший подарок». Эта брошюра издана международной евангелической христианской гуманитарной организацией Samaritan’s Purse («Сума самаритянина») в Германии на русском языке и «предназначена для бесплатной раздачи».

В начале брошюры задается вопрос: «Тебе нравится получать подарки?» – после чего начинается чисто религиозная проповедь. Детям доказывают, что нужно «быть друзьями Иисуса вечно, как Иоанн», и что «Иисус – самый большой подарок». Цитата: «Как нам следовать за Иисусом? Молись. Мы можем говорить с Иисусом в любое время и в любом месте. Когда ты молишься, попроси Бога простить тебя за неправильные поступки...» И так далее.

Родители узнали об этом визите в детсад только вечером, увидев подарки и брошюры. Между тем по закону без разрешения родителя или опекуна пропагандировать религию лицам младше 15 лет нельзя. В итоге группа родителей обратилась ко мне как депутату горсобрания Силламяэ с просьбой защитить детей – попытки родителей найти правду у директора детсада оказались напрасными.

Из дальнейшего общения с представителями городской власти выяснилось, что фактов, подтверждающих религиозную агитацию и пропаганду, не видят ни председатель горсобрания Силламяэ Елена Коршунова, давшая соответствующий комментарий газете «Северное побережье», ни мэр Тынис Калберг, ни другие лица, в частности, председатель правовой комиссии силламяэского горсобрания Дмитрий Летт.

На мой запрос по поводу религиозной пропаганды в детсаду мэр дал официальный ответ в том духе, что «родители в связи с религиозной деятельностью в детских учреждениях в горуправу Силламяэ не обращались» – и что «о проведении мероприятия 4 января 2017 года (в ходе него никто не приглашал детей в религиозное сообщество, не формировал и не менял их религиозные взгляды), родителей одной группы не известили предварительно в связи с допущенной ошибкой».

Молчание вокруг пропаганды

В связи с первым утверждением хочется спросить: означает ли это, что письменное обращение к депутату горсобрания родителей обращением к власти не считается – и его можно игнорировать?

Что до извещения родителей, ко второму запросу в адрес мэра, отправленному 26 января, я приложил подписной лист родителей трех (!) групп детского сада Jaaniussike, всего – двадцать подписей, подтверждающих: родителей не поставили в известность о том, что 4 января в детсаду проводилось мероприятие с распеванием религиозных песен и дарением брошюр религиозного содержания.

На деле подписей могло быть гораздо больше. Мне известно также, что аналогичное мероприятие проводилось в декабре и в другом детском саду Силламяэ – тоже без согласия родителей. И если руководство этих детских садов не сможет представить письменное согласие родителей на проведение религиозного мероприятия, мне кажется, что нужно провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных.

Cчитает ли мэр Силламяэ Тынис Калберг, что этот случай не нужно расследовать? И что текст брошюры «Величайший подарок», которая вручалась детям, не является религиозной агитацией, пропагандой и не призван сформировать религиозные взгляды? Ведь призывы «Молись, читай Библию, приходи на встречи с другими друзьями Иисуса, рассказывай другим об Иисусе» (цитаты из «Величайшего подарка») – это же прямые команды! Любой человек, хоть немного знакомый с техникой манипуляции сознанием, понимает, что это – нейролингвистическое программирование. И кого – детей! Вся эта брошюра формирует религиозные взгляды, это откровенная религиозная агитация и пропаганда. Не видит этого только слепой.

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