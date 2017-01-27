Картина дня: снегопад в Таллинне, тонкости новой налоговой системы и продажа Eesti Krediidipank

Поломка новейшего судна Tallink

Утреннее отправление нового высокоскоростного судна Megastar из Таллинна в Хельсинки задержалось по техническим причинам более чем на час. Читайте далее...

ДТП с участием скорой помощи

Эта ночь в эстонской столице была неспокойной. На Петербургском шоссе в Таллинне произошла авария. Автомобиль скорой врезался в столб и перевернулся на бок. Читайте далее...

Снегопад вызвал пробки

Выпавший ночью снег стал причиной больших пробок в различных районах Таллинна, поэтому водителей просили считаться с затрудненным дорожным движением. Читайте далее...

Но благодаря снегопаду таллиннцы встали на лыжи

Несмотря на то, что начавшийся ночью снегопад привел утром к большим пробкам на дорогах Таллинна, спортсмены-любители были необычайно рады обильным снегопадам, так как теперь могут встать на лыжи. Смотрите галерею здесь.

Тонкости новой налоговой системы

Авторы налоговой реформы обычно говорят о том, что она поможет снизить неравенство в обществе и позволит сохранить больше денег в карманах людей с маленькими зарплатами. В то же время, некоторые простые расчеты показывают, что человек, получающий меньше 1200 евро в месяц, при новой системе может потерять даже больше, чем тот, кто зарабатывает больше. Читайте далее...

Досрочное заполнение декларации о доходах

Налогово-таможенный департамент дает возможность при помощи специальных платформ отправить данные о доходах за прошлый год прямо в e-MTA, и автоматически внести их в соответствующую графу декларации о доходах. Читайте далее...

Умерла личный секретарь Геббельса

Бывшая сотрудница нацистской администрации Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет. Читайте далее...

Смерть молодежи в Баварии

Баварская полиция обнаружила тела шести молодых людей в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн. Всем погибшим было от 18 до 19 лет. Читайте далее...

Смерть эстонского кинокритика

Ушел из жизни легендарный кинокритик, журналист и редактор Яан Руус (1938-2017). Читайте далее...

Продажа Eesti Krediidipank

В понедельник вступает в силу сделка о покупке акций банка Eesti Krediidipank AS банком Inbank при участии фирмы Coop Eesti с целью создать в Эстонии новый банк, который будет называться Coop. Читайте далее...