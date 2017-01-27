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Кремль: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20

Rus.Postimees.ee
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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться еще до саммита стран "Большой двадцатки", который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "Би-би-си".

По словам Пескова, во время телефонного разговора Трампа и Путина 29 января Кремль "увидел готовность решать сложные вопросы".

Песков отметил, что в ходе разговора не обсуждались санкции, так как "сначала надо определиться с датами и местом встречи".

Первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января. Как сообщила пресс-служба Белого дома, разговор был посвящен совместной борьбе с группировкой "Исламское государство" и урегулированию конфликта в Сирии.

"Разговор длился около часа и касался взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ и усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию", - говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и на совместную с Россией борьбу с терроризмом.

"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал Трамп в пятницу на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй. - Это возможно. Возможно, этого и не случится. Посмотрим, что будет".

Пророссийский кандидат?

Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании считался пророссийским кандидатом. Он открыто выступал за нормализацию отношений с Россией. Кремль также высказывал надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Трамп и Путин заочно обменивались комплиментами, однако впоследствии оба президента заявили журналистам, что лично не знакомы и вообще мало что знают друг о друге.

При этом Москва отрицала, что уже тогда считала Трампа более удобным для себя кандидатом на пост президента США, отмечая, что готова сотрудничать с новым американским лидером вне зависимости от того, кто победит на выборах.

Тем не менее многие в США считают, что Трамп действительно был для Москвы предпочтительным кандидатом, поскольку его соперница Хиллари Клинтон, напротив, делала крайне резкие заявления о внешней политике России.

Незадолго до инаугурации Трампа в прессе также появилась информация, согласно которой Путин мог стать первым зарубежным лидером, встретившимся с новым президентом США.

Однако обе стороны опровергли эту информацию, а в Кремле заявили, что первая встреча Путина с Трампом состоится в лучшем случае через несколько месяцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путинвстречадональд трамп
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