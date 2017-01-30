Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Жертва дискриминации обвиняет журналистов в искажении ее слов5

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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В минувшую пятницу, 27 января, на российском ресурсе life.ru в интернете появился сюжет и небольшая новость о дискриминации русскоязычной жительницы Эстонии под заголовком "Беременную продавщицу в Таллине выжили с работы за русский язык". Ссылки на эту новость мгновенно разлетелись по всему свету. А в воскресенье на портал Rus.Postimees обратилась героиня сюжета, которая заявила, что показанное на life.ru – это вырванные из контекста фразы, а она была обманута журналистом, который брал у нее интервью. 

Основной темой сюжета стала история молодой женщины, которую беременной уволили из ювелирного магазина. А еще, заявляет она на камеру, коллеги-эстонцы всегда косо смотрели на нее, когда она говорила по-русски с русскими же клиентами. Такая вот дикая дискриминация.

«Мой работодатель действительно уволил меня, когда я сообщила, что беременна и попросила об облегченном рабочем графике, - рассказала героиня сюжета Анастасия. – После увольнения я обратилась в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, а мою историю - без имен и названия магазина - опубликовали в одном местном издании».

После этой публикации, по словам Анастасии, с ней по Facebook связался местный журналист и предложил, как она поняла, сделать сюжет для местного же телеканала. Анастасия согласилась: «Мы говорили о моей бытовой истории, и я никак не могла предположить, что ее сделают политической». По словам молодой женщины, не знала она и о том, что сюжет готовится не для местного канала, а для сайта российского спутникового ТВ.

«Когда появился сюжет, я связалась с этим журналистом и спросила, что происходит, - говорит она. – Он начал что-то мямлить - дескать, сюжет так смонтировал редактор на том сайте и он ничего исправить не может. Я запретила публиковать всё интервью, поскольку не знаю, что они там еще намонтируют, а в уже выложенном ролике попросила хотя бы закрыть мое лицо и изменить имя. Что и было сделано. Однако и того шквала негативных эмоций, которые обрушились на меня в эти выходные, хватило для вызова скорой помощи».

По ее словам, ее слова были вырваны из контекста: «Да, у нас был коллектив, где было много эстонцев, и я видела некоторое шевеление, когда мы с клиентами громко говорили по-русски. Но после этого я сказала, что это единичные случаи и в целом у нас с эстонцами нормальные отношения».

Анастасия не хотела называть имени журналиста, который брал у нее интервью, однако, случайно проговорилась, что сюжет якобы делался для канала ТVN. «С вами говорил Олег Беседин?» - спросили мы. «Да», - ответила женщина.

Поскольку сюжет произвел фурор, а его героиня возмущена тем, что ее слова вырвали из контекста и извратили, мы решили выяснить у Олега Беседина, как такое стало возможным и как он может прокомментировать обвинения Анастасии.

По словам Беседина, Анастасия говорит неправду: «Когда я связался с ней, я действительно сказал, что работаю на TVN, но объяснил, что снимаю для разных российских каналов, в том числе, и для life.ru. То, что вы видите в интернете, –  только 38-секундный ролик для страницы канала в Сети, что было в полном сюжете, который показали на телеканале - а я передал около часа материала для него - из которых 32 минуты заняло само интервью, я не знаю, поскольку не видел его».

Не смогли этот сюжет найти и мы: всё, что выдает интернет, – тот самый коротенький ролик о том, что продавщицу уволили и дискриминировали.

По словам Беседина, снять сюжет про Анастасию его попросил редактор life.ru, он же написал список вопросов и пожелания с подсъемкам: «Они видели материал на Baltnews и попросили меня найти эту женщину, я нашел и снял материал. Все».

Мы также задали вопрос: доволен ли он тем материалом, который в итоге появился в интернете и не задавал ли life.ru вопрос, почему из часа съемки остались лишь 38 секунд? «Нет, не задавал. Почему я должен его задавать? Я не видел всего сюжета. Этот ролик – да, слова вырваны из контекста, но я не видел всей работы целиком. Не я монтировал».

На данный момент ссылку на скандальный видеоролик перепостили 754 раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдискриминацияжурналистика
Религиозная пропаганда
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