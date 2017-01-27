Ни одна из команд не делала заявлений о бойкоте ЧМ-2018 в России

"Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд, - цитирует Сорокина "Р-Спорт". - Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные".

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд не исключил, что некоторые сборные откажутся от приезда на мировое первенство в связи с допинговыми скандалами и это может послужить причиной лишения страны прав на проведение турнира, пишет newsru.com.

По словам Сорокина, подобный вопрос регулярно задают иностранные журналисты.

"Десять раз мы повторили, что имеем все заверения ФИФА, что нас от Кубка Конфедераций отделяет четыре месяца, что ни разу не прозвучало ни одного внятного, логического аргумента, почему надо чемпионат мира перенести или бойкотировать. Трудно отвечать на вопрос, который тебе кажется не совсем серьезным", - отметил гендиректор.

"Мы не можем всерьез готовиться к чемпионату мира, если где-то на подкорке держим мысль, что у нас его могут отнять. Мы этот вопрос даже не рассматриваем", - резюмировал Сорокин, обратив внимание на колоссальные усилия правительства, значительные затраты и вовлеченность в подготовку к ЧМ-2018 десятков тысяч людей.