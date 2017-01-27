Вахер и Кагге уходят из пресс-службы правительства

Исполняющая обязанности директора пресс-службы правительства медиасоветник Хелен Вахер в понедельник написала на своей странице в Facebook, что вместе с медиасоветником правительства Расмусом Кагге покидает должность и переходит в частный сектор. По словам Вахер, она, Кагге и еще один человек планируют создать собственное пресс-бюро.

«Пока мы с Расмусом еще в течение месяца будем заниматься консультированием правительства», - написала Вахер.

По словам Вахер, глава бюро будет назван в ближайшие дни.

Вахер приступила к работе в пресс-службе правительства четыре года назад, а Кагге - в марте прошлого года.