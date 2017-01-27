Министр обороны Эстонии назначил нового главу ВМС

«С учетом предложения командующего Силами обороны и после основательной беседы о будущем ВМС с капитан-лейтенантом Юри Саска я решил назначить его главой ВМС с 1 февраля, - передало слова Цахкна Министерство обороны. - Военно-морские силы — органическая часть Сил обороны, поэтому морское государство Эстония хочет гордиться своими ВМС, а не стыдиться их. Нужно учиться на ошибках и так организовывать службу, чтобы ошибки больше никогда не повторялись».

По словам министра, ВМС должны сосредоточиться на создании реалистичных военных способностей, быть инновационными, готовыми к сотрудничеству и пользоваться умными решениями.

«ВМС должны выполнять план развития государственной обороны и развивать способности, которые существуют на самом деле и покрыты ресурсами, - сказал Цахкна. - ВМС должны повышать информированность о морском мониторинге, для этого следует прилагать усилия и сотрудничать с департаментом полиции и погранохраны. Я жду четкого прогресса в области общего пользования картиной морского мониторинга, к концу этого года учреждения должны получать единую картину мониторинга».

По словам капитан-лейтенанта Саска, он ощущает большую ответственность в связи с назначением на должность главы ВМС. «Для меня серьезный вызов — наведение внутреннего порядка в ВМС, обеспечение хорошей рабочей среды и создание репутации, - сказал он. - Важно, чтобы служащие ВМС чувствовали гордость собой, сотрудниками и организацией. Для этого должны быть соблюдены два условия: хорошая внутренняя атмосфера и внешняя поддержка».

Капитан-лейтенант Юри Саска поступил на срочную службу в 1993 году в составе автороты главного штаба Сил обороны. После прохождения срочной службы он окончил Шведскую военно-морскую академию и поступил на службу на корабль ВМС Sulev.

Саска служил почти на всех кораблях и штабах ВМС, а также оперативным офицером штаба общей противоминной группы Эстонии, Латвии и Литвы Baltron. Саска командовал флагманом ВМС Эстонии Admiral Pitka в течение десяти месяцев, пока Admiral Pitka был штабным судном 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

Саска командовал военно-морской базой, штабом ВМС и флотом ВМС. Он окончил школу минной войны в Бельгии, Таллиннскую техническую высшую школу, колледж штаба ВМС в США и колледж управления ВМС США, получил степень магистра по международным отношениям в университете Salve Regina в США.

Прошлый глава ВМС, капитан Стен Сеппер, подал в отставку после того, как налогово-таможенный департамент обнаружил на минном тральщике Sakala крупную партию алкоголя и табачных изделий без налоговой маркировки.