Таллинн вошел в топ-20 самых дешевых туристических направлений Европы

По подсчетам исследователей, сутки в болгарской столице в среднем обходятся в 22 евро. Эксперты отметили, что город идеально подходит для прогулок и знакомства с достопримечательностями. Однако к недостаткам направления относится высокая стоимость внутренних перелетов из Софии, что делает проблематичной поездку по всей стране, пишет Рамблер/Путешествия.

Второе место рейтинга занял польский Краков, где сутки обходятся в среднем в 22,5 евро. Низкие цены на размещение, питание и развлечения сделали город популярным направлением на выходные.

На третьей строчке расположился румынский Бухарест. В сутки в среднем здесь придется потратить 23 евро. Правда, низкие цены тут можно найти, в основном, на окраине, в то время, как основные красоты находятся в центре.

Также в десятку самых недорогих направлений вошли Белград (24 евро в сутки), Будапешт (24, 5 евро), Сараево (26 евро), Киев (27 евро), чешский Крумлов (27, 5 евро), Варшава (28 евро) и Загреб (29 евро).

Таллинн расположился на 20-ой строчке рейтинга (42,40 евро).