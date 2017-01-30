Видео: «большой и пьяный» россиянин устроил дебош в лайнере из-за очереди в туалет

Таллинн вошел в топ-20 самых дешевых туристических направлений Европы

София признана самым дешевым туристическим направлением Европы по версии издания PriceOfTravel. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Индекс бэкпекера».

Пейзажи и платья: фотограф превратил путешествия с подругой в искусство

Влюбленная пара из Флориды Виктория Йор и Терренс Драйсдейл проводят свои дни в путешествиях по миру в поисках самых красивых нетронутых уголков, где делают захватывающие дух фотографии.

История униформы стюардесс: 90 лет показали за две минуты

Издание о путешествиях Condé Nast Traveler сняло видео об истории униформ стюардесс за последние 90 лет.

Власти Барселоны нашли способ, как избавиться от надоедливых туристов

Власти Барселоны могут принять закон, который ограничит количество мест для туристов в отелях и апартаментах, запретит строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

Видео: пара из Эстонии сняла невероятно красивый ролик о своем путешествии по Доминикане

Юхани Сярглеп и его девушка Катри Палм путешествуют по странам, снимая интересные видео. Postimees публикует каждую неделю одно их видео.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность безвизового въезда для иностранцев

Совет безопасности России изучает возможность организации 72-часового безвизового въезда в Санкт-Петербург для туристических групп, заявил секретарь совбеза Николай Патрушев, сообщает "Би-би-си".

Путешественникам на заметку: в каких городах мира отдых обойдется дешевле всего

Исследования показали, что в Восточной Европе и Азии можно дешевле всего провести время в путешествии.

Видео: смотрите, как часто садятся самолеты в главном аэропорту Лондона

Автор канала TopFelya опубликовал двухминутный таймлапс, в котором показал, с какой частотой приземляются самолеты в Хитроу — третьем аэропорту мира по уровню загруженности, пишет Gizmodo.

Редкие фото: именно так в 1950-х дети летали в самолетах

Довольно часто возникают всевозможные дискуссии относительно детей на борту самолета. Как бы там ни было, но авиакомпании должны угождать всем пассажирам. И дети не являются исключением!

Определены самые посещаемые города мира

Компания Euromonitor представила ежегодный рейтинг самых посещаемых туристами городов мира. В исследовании эксперты сравнивали число международных прибытий за 2014 и 2015 годы.

День окончания блокады Ленинграда: по памятным местам

Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята полностью.

В чем разница между турбюро и организатором турпоездок?

В сфере туризма говорят об организаторах турпоездок и о турбюро, но часто путешественники оказываются в замешательстве: чем один отличается от другого? Выясним, если ли на самом деле разница непосредственно для клиента.

Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Приглядывать за заполненным пассажирами салоном — нелегкая задача. Чтобы не усложнять бортпроводникам задачу, запомните десять вопросов, которые ни в коем случае не нужно задавать экипажу во время полета.

Ryanair планирует брать плату за ручную кладь

Начиная с 2013 года Ryanair разрешил пассажирам провозить ручную кладь бесплатно, но теперь планируется оставить эту привилегию только "люксовым" пассажирам.

В Сети опубликованы неизвестные ранее цветные снимки СССР сталинской эпохи

Майор Мартин Манхофф служил в американском посольстве в Москве до 1954 года, пока его не депортировали из СССР по обвинению в шпионаже. С собой он увез массу фото- и видеоматериалов о советской жизни в те годы.

Заработать на болезнях: как и когда выгоднее уходить на больничный

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Фото: первый в Испании нудистский ресторан открылся на Тенерифе

В городе Сан‑Исидро, расположенном на юге острова Тенерифе, открылся первый в Испании ресторан для нудистов Innato Tenerife. Автор идеи — предприниматель Тони‑де Леонардис. Об этом сообщает портал «Испания по‑русски».

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Любители морских путешествий, как правило, следят за изменениями в маршрутах и появлением новых паромов на линиях, тем более что компании регулярно оповещают об изменениях в специальной рассылке, которую получают все постоянные клиенты.

Показатели Эстонии радуют! Названы самые опасные и самые безопасные страны для туристов! (карта)

Один из самых страшных кошмаров любого путешественника - увязнуть в конфликтах с местными или, что еще хуже, стать жертвой насилия в чужой стране, пишет Lifter.

Фото и видео: отель в Дубае запретил эротические селфи

Пятизвездочная гостиница Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah в Дубае запретила российским моделям и звездам шоу‑бизнеса использовать название отеля в хэштегах на эротических селфи в Instagram.

Ночь в подвале: жителям и гостям Эстонии предлагают экстремальный ночлег

В подвале Курессаареского замка теперь может переночевать компания из пяти человека.