Игрок силламяэского

Вчера Липин сыграл второй матч за "Машъал". Он появился на поле в стартовом составе, пишет Soccernet.ee.
В минувшем сезоне "Машъал" финишировал на 8-ом месте. Очередной чемпионат Узбекистана стартует 3 марта.
24-летний полузащитник Максим Липин, который в минувшем сезоне выступал за силламяэский "Калев", отметился голом за узбекский "Машъал", где он сейчас находится на просмотре, пишет Postimees.
Вчера Липин сыграл второй матч за "Машъал". Он появился на поле в стартовом составе, пишет Soccernet.ee.
В минувшем сезоне "Машъал" финишировал на 8-ом месте. Очередной чемпионат Узбекистана стартует 3 марта.
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