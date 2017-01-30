Убийство в Палдиски: в Таллинне предстал перед судом несовершеннолетний

Убийство произошло 30 октября в публичном заведении на улице Раэ, где обвиняемый напал на постороннего мужчину и нанес ему 11 ударов ножом. Жертва скончалась на месте от полученных травм.

По итогам предварительного следствия молодому человеку предъявили обвинение в предумышленном убийстве, в случае обвинительного приговора его ждет до десяти лет тюрьмы.

На начавшемся в понедельник процессе обвиняемый частично признал себя виновным и отметил, что помнит только один удар ножом из 11. Его защитник заявил, что суд должен квалифицировать преступление как спровоцированное непредумышленное убийство.

Процесс продолжится 2 февраля, когда будут изучены доказательства.