Первый в Эстонии газовый паром Megastar зарпавляется российским газом

"Криогаз", который покупает природный газ у "Газпрома", а поставки в Эстонию осуществляет со своего завода СПГ в Пскове через "Газпром экспорт", производит сейчас 23 тыс. тонн СПГ в год. Паром, по словам гендиректора "Криогаза" Ричарда Рудницки, будет потреблять 25 тыс. тонн СПГ в год, сообщает Rus.Err со ссылкой на РБК.

По информации генерального директора Eesti Gaas Маркуса Каасика, Эстония сейчас закупает 20 тыс. тонн российского СПГ у "Криогаза", но в перспективе хочет увеличить его закупки, если сочтет выгодной логистику его поставок. Оставшиеся необходимые объемы СПГ Eesti Gaаs пока докупает в Финляндии.