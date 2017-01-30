Новый генсек Партии реформ не вступит в должность

На встрече с Ханно Певкуром Райт Пихельгас сказал, что в связи с непредвиденными семейными обстоятельствами не может вступить в должность генсека Партии реформ.

«Мне ужасно жаль сегодня отказаться от вызова, от которого я столько ждал. Но жизнь временами играет в игру, в которой сама не участвует, и в нынешней ситуации я не хочу ставить нового председателя партии и саму партию в ситуацию, в которой я не могу на сто процентов посвятить себя работе генерального секретаря», - сказал Пихельгас.

По словам Пихельгаса, он надеется на понимание со стороны товарищей по партии и общественности. «Это очень тяжелая для меня ситуация. Я прежде всего прошу прощения у Ханно и у правления, которое в пятницу поддержало меня. Я хочу взять паузу, чтобы сейчас поддержать своих близких, а когда придет время, внести вклад в успех Партии реформ на местных выборах», - отметил Пихельгас.

Лидер Партии реформ Ханно Певкур сказал, что понимает решение Пихельгаса. «Хотя это очень неприятно для меня, я понимаю желание Райта сосредоточиться на близких. Никто из нас не готов к неожиданностям», - сказал Певкур.