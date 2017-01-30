Toyota потеряла свой титул самой продаваемой марки в мире

Таким образом, Toyota впервые за последние пять лет уступила первое место по числу проданных автомобилей. Ее обошел автоконцерн Volkswagen, который в 2016 году реализовал 10,3 млн автомобилей. Общие продажи Toyota в 2016 году сократились на 0,2%, а VW сумел увеличить продажи сразу на 3,8%. Таких результатов немецкая компания смогла добиться, несмотря на репутационные и финансовые потери в результате "дизельного скандала", пишет newsru.com.

Агентство Bloomberg объясняет смену лидера разными результатами соперников на двух крупнейших авторынках мира: Toyota сократила продажи в США своей флагманской модели Camry, тогда как Volkswagen сумел нарастить общие продажи в Китае. При этом в дальнейшем потери Toyota могут вырасти еще значительнее в связи с намерением нового президента США Дональда Трампа ограничить возможности поставки в страну автомобилей, собранных в Мексике.

Аналитики отмечают, что администрация Трампа представляет большую проблему для Toyota, чем для Volkswagen, так как последний имеет меньше влияния на американский рынок США. Между тем ранее в январе Toyota заявила, что инвестирует в США 10 млрд долларов в течение ближайших пяти лет, чтобы расширить производство на пяти своих американских заводах, а также увеличить вложение средств в строительство новой штаб-квартиры в Техасе. В то же время японская компания строит новый завод в Мексике, что обещает затруднить ее взаимодействие с властями США.

По данным Reuters , исполнительный директор Toyota Акио Тоeда собирается в ближайшее время поговорить с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который в феврале должен посетить Вашингтон и лично встретиться с Трампом. Абэ и Трамп на этой встрече, как ожидается, обсудят, в том числе ситуацию в автомобильной отрасли.