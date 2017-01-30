За нарушение указа Трампа авиакомпании оштрафуют

По данным организации, штрафы за нарушения правил перевозок при перелетах в США действуют уже давно. С введением запрета на въезд в США обладателям паспортов Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии эти наказания лишь были расширены, передает Би-би-си.

Ранее нидерландские политики и активисты призвали авиакомпанию KLM "прекратить сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом".

"Они не понимают, что это просто закончится штрафом. Если вы привезете кого-то в страну, кому въезд не разрешен, вы обязаны вернуть их обратно", - заявили в ассоциации, подчеркнув, что у авиакомпаний фактически нет выбора.

Штраф для авиакомпаний за нарушение правил, установленных США, составляет 10 тысяч евро за одного пассажира, которому не был разрешен въезд в страну.

Как пояснили в организации, KLM хотела бы, как любая авиакомпания, перевозить как можно больше пассажиров, однако не хочет провоцировать конфликт с США, учитывая "непредсказуемое поведение Трампа".

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама несколько иранцев, направлявшиеся в США, уже длительное время находятся в транзитной зоне авиаузла, ожидая решения о возможности вылета.

В пятницу президент Трамп подписал директиву, временно запрещающую въезд в США гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Сообщалось, что запрет на въезд в США коснется и тех жителей семи стран, которые являются обладателями постоянного вида на жительство в США (грин-карты),

Позже глава аппарата президента США опроверг эту информацию, заявив, что запрет на въезд не коснется обладателей права на постоянное проживание в США.

Однако правозащитники советуют этим людям на всякий случай не выезжать за пределы Соединенных Штатов по меньшей мере в течение ближайших 90 дней.