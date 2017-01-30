Apple лишает пользователей возможности проверки iPhone на кражу

К сожалению, по непонятным причинам Apple удалила страницу iCloud Activation Lock. При попытке открыть ее на экране появляется сообщение, что iCloud не удается найти данную страницу. Более того, ссылки на эту страницу исчезли из документации службы поддержки Apple, а значит - это осознанный шаг со стороны компании, а не случайность, пишет 4pda.ru.

Ранее на сайте поддержки Apple можно было найти сообщение о том, что перед покупкой подержанных iPhone, iPad или iPod touch необходимо проверить их статус Activation Lock и убедиться в том, что устройство готово для использования и не было украдено. Но 24 января этот текст был удален компанией Apple, а теперь и сам сервис больше недоступен. При этом других способов узнать до покупки, что устройство не заблокировано, попросту не существует. Особенно это критично при приобретении устройств через интернет.

В поддержке Apple говорят, что не стоит покупать подержанный iPhone, iPad или iPod touch, пока бывший владелец не удалит устройство из своего аккаунта. Относительно удаления страницы iCloud Activation Lock компания ничего не сообщает.