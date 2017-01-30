В частности, изменения коснутся программы повторной выдачи виз The Visa Interview Waiver Program, которая упрощала повторную выдачу виз россиянам и позволяла не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот период сокращается до 12 месяцев.

РБК подтвердили эту информацию в пресс-службе посольства. Собеседник также добавил, что для представителей правительств и международных организаций, а также заявителей младше 14 и старше 79 лет, тех, кто обращается за тем же типом визы до истечения года с момента получения предыдущей, будут сделаны исключения.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и США было подписано в 2012 году. Оно упрощало выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Согласно указу «О защите страны от въезда иностранных террористов», въезд в США сроком на 90 дней запрещается гражданам из семи стран преимущественно с мусульманским населением (Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан). Также указом приостановлен прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок. В аэропортах были задержаны граждане, прибывшие в США из этих стран.

После издания указа в стране начались акции протеста несогласных с миграционной политикой. В нескольких штатах суды наложили ограничения на выполнение президентского указа. Американский союз защиты гражданских свобод сообщил о задержании от 100 до 200 человек.