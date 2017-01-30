Банда в течение трех лет держала в рабстве 16 бездомных

«С такими вещами я сталкиваюсь впервые» - приводит слова Стальгевицса TVnet.

Стальгевицс рассказал, что в начале июня 2016 года в полицию поступило заявление о вымогательстве денег, после чего были задержаны три человека, один из которых оказался организатором банды.

В ходе уголовного процесса у задержанных были изьяты 29 паспортов, 14 кредитных карт, инвалидные удостоверения, а также оружие.

В ходе расследования было установлено, что житель Елгавского края 1958 года рождения организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась продажей алкоголя, контрабандных сигарет, вымогательствами, а также удерживала в заточении людей.

Они поставляли людям нелегальный табак и алкоголь. Те, у кого был низкий доход или проблемы с наркотиками, сначала расплачивались за услуги, но позже становились должниками.

«Люди не могли найти денег, тогда организатр забирал паспорта, кредитные карточки и каждый месяц снимал с них деньги» - рассказал Стальгевицс.

Если человек отказывался давать деньги, высказывал претензии, к нему применялась физическая сила. Стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Четверо потерпевших были фактическими рабами. «Заложникам» было сказано, что обращаться в полицию бессмысленно, к тому же у большинства не было родственников и близких.

Группа работала практически три года и предположительно присвоила более 30 000 евро. Уголовное дело возбуждено в отношении семерых человек, двое заключены под стражу.