В Мустамяэ замечен эксгибиционист, полиция провела проверку в этом районе

Девушка рассказала в «Книге жалоб», что 24 января утром она, как обычно, шла на работу через лесок напротив парка Мянни в Мустамяэ. Она была в наушниках и поэтому не заметила, как к ней приблизился незнакомец. Тот провел рукой по ее попе. Девушка резко повернулась, сняла наушники и выругалась. Мужчина, по ее описанию, в тот момент занимался самоудовлетворением. Увидев, что перед ним особа не из робких, он пошел наутек.

Издалека и со спины, но все же девушке удалось запечатлеть убегающего мужчину: это был человек среднего телосложения в светло-коричневой куртке и темных брюках. «Просто через этот лес ходят дети, пусть они его обходят», - предостерегла в своем сообщении девушка.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюского отделения полиции Эркко Пийримяги настоятельно просит в подобных ситуациях стразу же звонить в центр тревоги.

«Полиция в курсе этого случая, после получения информации констебли провели дополнительную проверку этого района. Мы советуем передавать информацию о таких случаях в полицию как можно скорее, сразу же позвонив по номеру 112», - призвал он.

«Если вам удалось сделать фото или видео человека, который ведет себя непристойным образом и беспокоит других людей, а также если вы заметили, в каком направлении он убежал, то эту информацию вместе с описанием его внешности (одежда, рост и т.п.) надо передать на номер 112 и действовать в соответствии с указаниями сотрудника центра тревоги», - добавил Пийримяги.

По его словам, сообщения о таких случаях в социальных сетях должны оставаться информативными: это означает, что у людей есть право знать, что происходит, но эти сообщения не должны содержать призывов к насилию или самосуду.

«Полиции известны лица, которые склонны к такому поведению, - подчеркнул Пийримяги. - Такое поведение не проявляется постоянно, как правило, у этих людей имеется психическое расстройство. Хотя при правильном соблюдении плана лечения поведение таких людей находится в рамках правил и норм общества, но иногда, к сожалению, их поведение все же выходит из-под контроля. О каждом таком случае в первую очередь следует как можно быстрее сообщать в полицию по номеру 112 для того, чтобы полиция могла отреагировать незамедлительно».