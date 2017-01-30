В эстонских магазинах продают зараженные опасным вирусом томаты

«Во время глобализации, учитывая масштабный импорт и экспорт продуктов, включая овощи, важно следить за вредителями, распространяющимися на продуктах питания», - сказала Юст.

Одним из самых опасных вирусов считается вирус желтой курчавости листьев томата (tomato yellow leaf curl virus, TYLCV), который может нанести стопроцентный урон урожаю. Переносчиком является табачная белокрылка, также вирус может распространяться семенами.

«Как вирус, так и передающее его насекомое, входят в карантинный перечень Евросоюза. Но, несмотря на это, зараженные семена широко распространяются», - сказала Кадри Юст.

Целью диссертации было выяснить, продаются ли в Эстонии и Швеции зараженные вирусом желтой курчавости листьев томаты, импортированные из региона Средиземного моря и Ближнего Востока, проконтролировать степень заражения и выяснить процесс заражения томатов.

В результате исследования, в торговых сетях Эстонии и Швеции впервые нашли томаты, зараженные вирусом желтой курчавости листьев, в том числе было обнаружено два самых распространенных штамма вируса.

По словам Юст, пятая часть томатов, которые были взяты для исследования, заражена опасной инфекцией. В ходе исследования также выяснилось, что во избежание возможной эпидемии, нужно ужесточить контроль импортируемых семян томатов.

Тем, кто выращивает томаты, нужно быть внимательными при покупке семян из магазинов, поскольку есть опасность, что и местная продукция будет заражена инфекцией.