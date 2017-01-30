«Это были честно заработанные деньги» - говорит Александер Кантер (75). Он лишился в том банкротстве 6800 евро. «Это были все деньги, которые я накопила за всю жизнь – все сбережения по глупости вложила туда», - говорит Илзе Малм (73). Женщина потеряла 5800 евро. «Теперь у меня только пенсия, и ничего больше. У меня была маленькая зарплата, но я серьезно копила деньги, чтобы осталось хоть что-то, когда я сяду дома. Деньги нужны и на похороны» - добавила она. Марет Салус (79) отдала Laenugrupp 5600 евро: «Там остались мои сбережения, это была большая потеря». «Он (Яан Пыллусте – ред.) использовал наши деньги, чтобы подстраховать свои и доходы своих родственников». Один одолживший фирме Пыллусте пенсионер уже умер.

Предприятие давало кредиты под залог, для этого у пенсионеров-заемщиков было собрано 69 000 евро. Старики потеряли похоронные деньги, сам же Яан Пыллусте в этом банкротном процессе никак не пострадал – у него есть дом на окраине центра Пярну и недвижимость в более чем шесть гектаров на берегу моря в волости Хяэдемеесте.

Все перешло жене

На прошлой неделе Postimees писал, как параллельно с работой в Пярнуской больнице Пыллусте годами занимался кредитным бизнесом, а в прошлом году в результате странного конкурса стал третьим членом правления медицинского учреждения. Незадолго до попадания Пыллусте в правление, банкротный управляющий прекратил банкротный процесс и 69 000 евро, предположительно, принадлежащих пожилым людям исчезли бесследно. На прошлой неделе Пыллусте сказал газете, что ликвидация предприятия прошла открыто и без фокусов, точно следуя букве закона.

Однако выяснилось, что контора по выдаче быстрых кредитов под названием Laenugrupp и по сей день продолжает работу в том же помещении на Рижском шоссе в Пярну. Бизнес-идея та же, прежнией остается и часть работников. С той лишь разницей, что если раньше юридическим именем фирмы было Laenugrupp, то теперь взятое в аренду помещение занимает предприятие под названием Laenugrupp Lääne.

А еще то, что с начала 2014 года владельцем и руководителем фирмы был Яан Пыллусте, а после ее собственником и членом правления стала его жена. Тогда назначенный Пыллусте ликвидатор переименовал Laenugrupp в Uneal Grupp и его обанкротили. С тех пор остался только созданный в Хаапсалу и также прежде принадлежавший Пыллусте Laenugrupp Lääne, распространившись и на Пярну.

Кредитор Пыллусте Александер Кантер провел основательное расследование деятельности своего обидчика. Кредит Laenugrupp он дал потому, что получил за это больший процент, чем мог предложить банк – 1,2-1,4 процента в месяц.

Финансовые трудности возникли у фирмы в 2011 году. Когда в течение трех месяцев проценты не поступали, Кантер связался с Пыллусте: «Он сказал, что выдал кредиты многим отправившимся в Финляндию строителям, и они их не вернули».

Тогда Пыллусте попросил согласия Кантера использовать его деньги бесплатно, то есть без выплаты процентов в течение пяти лет: «Он пообещал, что вне зависимости от возможности вернует долг по свободному графику. Как-то смешно давать так деньги в долг другому человеку на несколько лет, поэтому я не согласился». Но согласились другие кредиторы.

Об одном только Пыллусте предупредил Кантера, что если тот обратится в суд, он не получит вообще ничего. В конце концов, он согласился на внесудебный договор, на основании которого ему должны были вернуть деньги двумя частями. Сначала Кантер хотел потребовать возврат долги через личное поручительство Пыллусте, тогда тот отвечал бы своим имуществом. Но Пыллусте на это не согласился. Часть долга Кантер все же успел получить до банкротства, но другим кредиторам так не повезло.

Перед банкротством ликвидатор вынес из фирмы все электронные носители, так что банкротный управляющий не получил в свое распоряжение ни компьютеров, ни внешних жестких дисков, вынесли даже компьютерные программы. По заверениям Кантера, тогда же могла пропасть и важная информация, касавшаяся банкротства.

Куда пропали деньги

По словам Кантера, ему до сих пор непонятно, куда же делись одолженные фирме деньги, и почему возникла неплатежеспособность: «Я спросил об этом банкротного управляющего, а тот дал обтекаемый ответ». По оценке банкротного управляющего Андруса Ынника, главной причиной неплатежеспособности Uneal Grupp, стало изменение на рынке кредитования и неспособность должника с этим справиться.

И хотя, по данным Postimees, в последние годы ситуация на рыке быстрых кредитов не улучшилась, дела у фирмы, которую возглавляет жена Пыллусте, и которая находится в том же помещении, идут очень хорошо. Уже в 2014 году маленькая фирмы получила 10 000 евро прибыли. Сумма требований и предоплат предприятия утроилась всего за год – преимущественно, это обязательства клиентов перед Laenugrupp Lääne. Вчера Postimees не смог получить ответ от банкротного управляющего Андруса Ынника на вопрос, могла ли часть кредитного портфеля Laenegrupp перейти к Laenugrupp Lääne. Ведь к моменту банкротства фирмы ликвидатор свел все требования по кредитам в размере 53 000 в расходы, поскольку они были просрочены и очень маленькие в исчислении на клиента.

Кроме того, ликвидатор оценил залоговые вещи на 80 процентов дешевле. Ломбарды в любом случае не дают деньги за вещи, если они не уверены, что смогу их при необходимости продать, чтобы вернуть назад одолженную сумму.

За день до ликвидации фирмы, Пыллусте продал принадлежащую ей квартиру – единственное ценное имущество предприятия. В 2006 году фирма купила ее за 40 000 евро, а через восемь лет продала за 25 000 евро. Покупателем стал предприниматель, который также был кредитором Пыллусте. Кантер обращался по поводу этого банкротства в прокуратуру и в Министерство юстиции, но нарушений найдено не было.

Не комментирую

Postimees задал Пыллусте ряд детальных вопросов, касающихся банкротства Laenugrupp, ни на один из них он не ответил: «Я, Яан Пыллусте, вышел из кредитного бизнеса в 2014 году. Проведенные по закону и подтвержденные постановлением суда ликвидацию и банкротство я не считаю больше возможным комментировать».

Банкротный управляющий Андрус Ынник ответил на вопросы газеты, что поскольку Uneal Grupp и Laenugrupp Lääne Пыллусте были отдельными юридическими лицами, то смена владельца во второй, никак не касалась банкротного производства в первой.

На вопрос, какая информация о повседневной работе фирмы пропала после выноса электронных носителей перед началом банкротства, Ынник ответил иначе: «Бухгалтерские документы, в том числе, поддокументы были переданы банкротному управляющему на бумажных носителях». По словам Ынника, ему передели 150 единиц информации и архивных коробок.

Он добавил, что большую часть времени банкротный управляющий, полиция, Министерство юстиции и палата банкротных управляющих были вынуждены заниматься составлением ответов на письма и необоснованные жалобы одного кредитора. По его словам, их было около 25.

А что думает потерявшая 5800 евро Илзе Малм о том, что Пыллусте теперь является членом правления фонда, принадлежащего городу Пярну? «А что мне думать – хорошее, теплое место, - говорит она. – У него все хорошо. Я его не ругаю, я никого не ругаю – иначе все тебе же и вернется».

Марет Салус отдала свои деньги Laenugrupp, поскольку на процентах хотела увеличить свои сбережения, и в течение нескольких лет это получалось. На самом деле, она хотела забрать свои деньги еще до банкротства фирмы, но, по ее словам, Пыллусте пел сладкие песни: «Он сказал: нет, если ты сейчас заберешь, то потеряем мы все. Он просто не отдал деньги, и я после слышала, что так было со многими. Не давал возможности забрать деньги». По оценке Салусте, Пыллусте не должен входить в состав правления Пярнуской больницы.

По словам Александра Кантера, в Эстонии, конечно, защищают права человека, но закон не защищает никого: «Каждый может манипулировать законом по своему усмотрению, что подтверждает банкротное производство Laenugrupp».