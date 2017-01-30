Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В аптеках закончились лекарства от гриппа

Rus.Postimees.ee
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Эпидемия гриппа и заболеваемость ОРВИ в Эстонии набирает обороты, но вакцина от гриппа уже закончилась, опустели и полки с лекарством от гриппа, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Семейные врачи и пациенты обращают внимание на то, что лекарства, которые помогают справиться с гриппом в первые 48 часов - тот же Tamiflu - пропали из эстонских аптек. Чиновники говорят, причина в том, что спрос на лекарство вырос в несколько раз. 

Закончилась в Эстонии и вакцина от гриппа. Чиновники объяснили это тем, что если в 2015 году вакцинацию прошли 33 тысячи жителей, то в этом - уже пятьдесят тысяч. Эстонии даже пришлось выкупать вакцину, предназначенную для других стран. Но и эта партия уже закончилась.

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