Студия Postimees: возврат налогов – полезные советы вице-канцлера минфина Дмитрия Егорова

Предложение премьер-министра Юри Ратаса предоставить эстонское гражданство всем людям, которые прожили в Эстонии не менее 25 лет, вызвало бурную дискуссию в студии Postimees. Реформист Антс Лаанеотc заявил, что центристы, предлагая раздать всем гражданство, доведут дело до анархии. Смотрите видео!

«Вопросов меньше не стало, Дональд Трамп по-прежнему довольно непредсказуем в своих действиях», - отметил в студии Rus.Postimees председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL), подводя итоги своему недельному визиту в Вашингтон. Смотрите видео!

Авторы скандального опроса: у политиков не было достоверных данных о лояльности русских

«Последние два года многие политики и общественные деятели безответственно спекулировали на тему лояльности, у них не было достоверных данных», - заявил в студии Postimees член правления Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик, привлеченный к составлению опроса в качестве эксперта. Смотрите видео!

Кайдо Симмерманн: кто будет строить Rail Baltica - мы пока не знаем

«Европейские фирмы почти каждый день присылают запросы насчет того, когда можно будет приступать к строительству», - отметил в студии Postimees руководитель по планированию трассы Rail Baltica Кайдо Симмерманн. Смотрите видео!

Андрей Коробейник: Партия реформ играла не в свою игру, используя национальную карту

Избранный в правление Партии реформ предприниматель Андрей Коробейник выразил надежду, что реформисты больше не будут разыгрывать национальную карту и искать внешнеполитического врага. «Эстония не всегда в состоянии вести себя рационально в отношениях с Россией», - отметил политик в интервью Rus.Postimees. Смотрите видео!