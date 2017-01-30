Студия Postimees: возврат налогов – полезные советы вице-канцлера минфина Дмитрия Егорова

Смотрите прямой эфир на портале Rus.Postimees во вторник, 31 января, в 12.30. Позже интервью будет доступно в записи.
- Какие изменения для низкооплачиваемых работников вступают в силу?
- В следующем году широко разрекламированную налоговую льготу заменят на необлагаемый налогом минимум в 500 евро. Что от этого выиграют малообеспеченные люди и средний класс?
- Как изменения этого и будущего года отразятся на работающих и неработающих пенсионерах?
- Почему в будущем размер пенсии планируется привязать только к стажу? Должны ли люди лихорадочно искать свои трудовые книжки?
- Какие опасности поджидают индивидуальных предпринимателей (FIE)?