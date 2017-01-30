Ратас: «усыхать» торговле между Эстонией и Россией уже некуда

— Вскоре после назначения премьером вы заявили, что Эстонии нужно улучшить отношения с Россией в сфере экономики. В каких областях вы рассчитываете на это?

— Я по-прежнему считаю, что товарооборот не соответствует торговому потенциалу наших стран. Несмотря на сокращение товарооборота, Россия занимает важное шестое место среди торговых партнеров Эстонии при удельном весе 6,2%. Но вынужден констатировать, что в 2015 году торговый оборот сократился по сравнению с предыдущим годом на четверть. Если в 2011 году экспорт оценивался в 1312,3 млн евро, то в 2015-м — в 773,6 млн евро.

О резком падении экспорта в Россию говорит и статистика за первую половину минувшего года: если в 2013 году экспорт пищевой продукции из Эстонии в РФ составлял 40 тыс. тонн, то в 2016-м лишь 2 тыс. тонн. Так что "усыхать" торговле, как говорится, уже некуда.

На товарооборот, естественно, негативно повлияла также совокупность снижения цен на энергоносители, обрушение рубля и экономический спад в России, которые привели к снижению конкурентоспособности российского бизнеса и снижению покупательной способности простых граждан России. За последние годы контакты на правительственном уровне между Эстонией и РФ существенно уменьшились, однако деловое партнерство продолжается. Подтверждение того — награждение осенью прошлого года российским орденом Дружбы за вклад в развитие делового, экономического и гуманитарного сотрудничества эстонского бизнесмена Энна Вескимяги.

— Ожидаете ли вы в ближайшее время отмены запрета на импорт рыбных консервов в Россию из Эстонии?

— Решение по возобновлению поставок рыбных консервов из Эстонии в Россию будет принимать Россельхознадзор, поскольку по распоряжению этого надзорного органа поставки эстонских шпрот в Россию были запрещены летом 2015 года. По имеющимся у меня данным, эстонские предприниматели находятся в контакте с российскими экспертами, поскольку заинтересованность в открытии российского рынка для производителей консервов большая. Мы уверены, что наша система контроля за качеством пищевой продукции отвечает всем мировым стандартам и мы, естественно, готовы снова и снова подтверждать это российской стороне.

Летом минувшего года в Эстонии побывали российские эксперты, но рапорта их проверки мы до сих пор не получили. Информация о возможном скором возобновлении импорта эстонских и латвийских шпрот появилась в конце прошлого года, но речь шла о том, что вряд ли поставки будут осуществляться в полном объеме. Так что ждем решения Россельхознадзора.

— Возглавляемая вами Центристская партия в ноябре 2016 года вошла в правительство впервые за многие годы. Намерена ли партия, оказавшись у власти, по-прежнему отстаивать интересы русскоязычного населения Эстонии?

— Для нас важны интересы всех эстоноземельцев, и в коалицию наша партия шла с целью своей деятельностью обеспечить всем жителям Эстонии уверенность в завтрашнем дне и рост качества жизни. Я не устаю повторять, что заботы жителей Эстонии, какой бы национальности они ни были, одни и те же. Чтобы была работа, хорошая зарплата, налаженное здравоохранение, дети обеспечены местом в детском саду, школа поблизости от дома. Отстаивает ли наша партия таким образом интересы наших русскоязычных соотечественников — я думаю, что да. Социальный пакет, с которым наша партия пришла в правительство, весомый и его главная цель — сделать жизнь людей лучше, остановить сползание в нищету малообеспеченных, поддержать молодые семьи, пожилых людей. Вне зависимости от национальности и языка, на котором они говорят.

— Как возглавляемое вами правительство будет решать проблему неграждан?

— В Эстонии сейчас проживает немногим менее 80 тыс. обладателей так называемых серых паспортов. За десять последних лет их число уменьшилось на 45 тыс. человек. Центристы, будучи в парламенте в оппозиции, не один раз предлагали к обсуждению законопроект, согласно которому гражданство Эстонии в упрощенном виде, без дополнительных условий, могли бы получить все те жители Эстонии, которые проживали в стране на момент восстановления независимости, то есть 19 августа 1991 года. Но нас не поддержали другие парламентские партии. С партнерами по коалиции мы смогли договориться о том, что ребенок, один из родителей которого имеет "серый паспорт" негражданина, а другой имеет гражданство иной страны, получает эстонское гражданство автоматически. Эстонское гражданство ребенок может получить и в случае, если оба родителя являются гражданами, например, России. Это один, но весьма существенный шаг в сторону ликвидации института неграждан.

Полностью интервью Юри Ратаса можно прочитать ЗДЕСЬ.