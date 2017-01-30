Обама поддержал протесты против указов Трампа

По его словам, Обама "тронут уровнем вовлеченности (людей в общественную жизнь) по всей стране". "Действия граждан, реализующих свое конституционное право собираться, организовываться и делать так, чтобы представители власти их услышали - это именно то, что мы рассчитываем увидеть, когда на кону американские ценности", - привел слова экс- президента США Льюис.

Комментируя подписанный Трампом в минувшую пятницу указ, касающийся ужесточения миграционной политики, Льюис отметил, что Обама "в корне не согласен с дискриминационным подходом к людям по религиозному принципу".