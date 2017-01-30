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Марека Страндберга упрекают за нарушение конфиденциальности

BNS
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Таллиннский технический университет (ТТУ) и Министерство обороны подвергли общественного деятеля и ученого Марека Страндберга критике за нарушение обязательства соблюдать конфиденциальность, поскольку Стандбенрг в СМИ рассказал об особой ткани, созданной в ходе работы по трудовому договору подряда, а также о процессе ее создания.

Пару недель назад в эстонских СМИ появилась публикация о том, что эстонские материаловеды разработали ткань, способную поглощать радиоволны. Ткань, как утверждают ученые, способна сделать «невидимым» для радиоволн любой накрытый ею объект, а также человека.

Разработкой ткани более десяти лет занимались Катрин Идла и Марек Страндберг, которые наконец довели свое изобретение до стадии серийного производства.

ТТУ на этой неделе сообщил Страндбергу, что по оценке Министерства обороны, переданная им в СМИ информация нарушает подписанный им с Министерством обороны договор подряда.

Как министерство, так и ВУЗ считают публикацию Страндбергом специфических технических параметров ткани нарушением обязанности сохранять в течение пяти лет после завершения договора конфиденциальность по поводу подробностей лабораторной работы и результатов тестов, а также сотрудничества.

В письме ВУЗ потребовал, чтобы Страндбег прекратил раскрывать журналистам, а также третьим лицам конфиденциальную организацию как сейчас, так и в будущем.

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