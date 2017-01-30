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Письмо читателя: мы с женой дважды не поехали в Париж из-за боязни терактов

Валерий Б.
Валерий Б.
читатель
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Читатель портала Rus.Postimees.ee прислал в редакцию письмо о том, как они с женой дважды решили не ехать в Париж из-за терактов.

Мы с женой давно хотели поехать в Париж. Такая у нас была мечта. Первый раз договорились поехать на Рождество 2015 года. Заранее купили билеты, оплатили гостиницу. А в ноябре в Париже случились теракты, и жена наотрез сказала, что она не поедет. Тогда правда было страшно. Мы отказались от поездки, деньги за гостиницу нам вернули, а за самолет - нет.

Где-то через полгода снова начались разговоры о Париже. На этот раз решили ехать не на праздники, когда много народа и что угодно может быть, а на неделю в феврале 2017 года - мне на работе удобно было взять в это время отпуск. Опять купили билеты на самолет и оплатили гостиницу, еще осенью. Но чем ближе дата поездки, тем чаще жена говорила, что у нее сердце не на месте. Может, повлияло то, что ее подруга ездила в Турцию и была на площади, где потом взорвали автобусную остановку, за день до теракта. И наши мамы все время твердили, что лучше никуда не ездить. Еще на вашем портале было сообщение, что какой-то певец не хочет ехать на «Евровидение», боится, что в Киеве там убьют. Хотя там терактов не было. Мы с женой это обсуждали.

Вся эта нервозность передалась мне тоже. Хотя в Париже ничего не происходит, ехать уже не хотелось. Но терять деньги тоже, во второй уже раз. В итоге мы с женой поругались. Я опять сдал билеты. Может, прессе не надо нагнетать обстановку, а лучше писать о местах, куда можно ездить отдыхать? Люди устали от новостей о взрывах, правда. Ощущение такое, что лучше сидеть в тихой безопасной Эстонии и не высовываться.

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