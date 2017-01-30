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После расширения предприятие планирует нанять сотню новых работников

Rus.Postimees.ee
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Важный партнер промышленного предприятия AS Konesko в Ярвемаа в январе приобрел одного крупного производителя кранов в Германии, благодаря этой сделки руководитель предприятия надеется на рост заказов. Планируется набирать и сотню новых работников, сообщает JärvaTeataja.

На вопрос, откуда будут брать новых работников, руководитель AS Konesko Марк Хиртентреу говорит, что прежде всего хотят дать работу местным людям. В первую очередь это молодые люди, которые только стоят перед выбором будущей специализации и подумывают, куда бы пойти работать, чтобы каждый месяц добывать деньги на проживание.

«Предлагаем надежную работу и заработанные деньги точно в день зарплаты. В прошлом году средняя заработная плата у наших работников была более тысячи евро», - говорит руководитель AS Konesko.

На заводе предлагается и практика. По словам Хиртентреу, мехатронике может обучиться каждый.

Также Хиртентреу добавил, что их предприятие активно сотрудничает с Кассой страхования от безработицы. 

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