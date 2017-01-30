После расширения предприятие планирует нанять сотню новых работников

На вопрос, откуда будут брать новых работников, руководитель AS Konesko Марк Хиртентреу говорит, что прежде всего хотят дать работу местным людям. В первую очередь это молодые люди, которые только стоят перед выбором будущей специализации и подумывают, куда бы пойти работать, чтобы каждый месяц добывать деньги на проживание.

«Предлагаем надежную работу и заработанные деньги точно в день зарплаты. В прошлом году средняя заработная плата у наших работников была более тысячи евро», - говорит руководитель AS Konesko.

На заводе предлагается и практика. По словам Хиртентреу, мехатронике может обучиться каждый.

Также Хиртентреу добавил, что их предприятие активно сотрудничает с Кассой страхования от безработицы.