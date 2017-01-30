В Лыунаский спасательный цент поступило сообщение о помощи из деревни Кийсли 31 января в 6.43. Спасатели не нашли источник огня и была очевидно, что за день до этого комната отапливалась. Спасатели обращают внимание, что заслонку не стоит закрывать слишком рано, поскольку это может быть опасно для жизни.
Целая семья попала в больницу из-за сильного отравления угарным газом
Сегодня утром бригада скорой помощи доставила в больницу из Йыгевамаа, волости Сааре мужчину, женщину и полуторагодовалого ребенка. Спасатели подозревают, что заслонка печи были закрыта слишком рано и семья могла серьезно отравиться угарным газом, сообщает Tartu Postimees.