Кандидат в президенты Франции с супругой провели пять часов на допросе у следователей

Об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил адвокат политика Антонен Леви. По его словам, были предоставлены свидетельства относительно работы Пенелопы Фийон в качестве помощницы ее супруга в парламенте страны, а также в журнале La Revue des deux mondes, принадлежащем одному из друзей ее мужа.

Супруги были "рады предоставить всю необходимую информацию" следователям, "чтобы иметь возможность защитить свою честь", отметил Леви.

После допроса предвыборный штаб Фийона выступил с кратким заявлением, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP. В коммюнике говорится, что супруги "предоставили детали, необходимые, чтобы показать правду, чтобы продемонстрировать работу, проделанную мадам Фийон".

В минувшее воскресенье, выступая в Париже перед 15-тысячной толпой на предвыборном митинге, Фийон заявил, что скандал вокруг заработка его супруги "кем-то был искусственно создан". Организаторов этой кампании политик призвал не устраивать нападки на его жену.

На прошлой неделе Фийон передал в прокуратуру документы, которые должны свидетельствовать о том, что его жена Пенелопа действительно работала его помощником, а не просто получала солидную зарплату. Прокуратура Франции 25 января начала предварительное расследование в связи с подозрениями в адрес политика и его супруги, касающимися растраты государственных средств.

О том, что Франсуа Фийон нанял на работу свою жену Пенелопу, сообщила 25 января французская сатирическая еженедельная газета Le Canard enchainé. По данным издания, жена политика работала в аппарате парламента в общей сложности в течение восьми лет и получила за это около 500 тысяч евро.

Фийон считает публикацию о доходах жены атакой СМИ, направленной на подрыв его шансов стать президентом Франции. "Вижу, начался сезон зловонных бомб", - заявил политик в день, когда расследование сатирической газеты-еженедельника Le Canard enchainé распространилось в прессе.