Судно Megastar вновь застряло в порту Таллинна: на этот раз из-за падения пассажира

Новейшее судно Tallink второе утро подряд не может вовремя выйти из порта Таллинна. Если вчера Megastar опаздывал из-за технической неисправности, то сегодня возникли проблемы со здоровьем у одного пассажира.

«Около 7.15, то есть за четверть часа до отправления судна, в баре упал пожилой мужчина, гражданин Эстонии. Экипаж судна сразу же оказал ему первую помощь, на место вызвали скорую», - рассказала пресс-секретарь Tallink Луулеа Ляэне.

В течение часа пассажиру оказывали первую помощь на борту, а затем отвезли в больницу.

Ляэне добавила, что судно покинуло Таллинн около 8.30. «Вероятно, задержка повлияет на другие рейсы, но те, что запланированы на послеобеденное время, должны состояться вовремя», - отметила она.

Напомним, что Megastar вышел на линию Таллинн-Хельсинки в прошлое воскресенье.