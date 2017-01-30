Россиянам запретили участвовать в отборе на зимнюю Паралимпиаду 2018 года

Как говорится в пресс-релизе МПК за подписью президента организации Филиппа Крейвена, исполком единогласно отклонил просьбу ПКР по причине отстранения последнего от членства в МПК, пишет newsru.com.

Решение о приостановлении членства ПКР было озвучено 7 августа 2016 года и в настоящее время остается в силе, потому что ПКР еще не выполнил критерии восстановления членства, которые были опубликованы в ноябре 2016 года.

"Любой член МПК, членство которого приостановлено, теряет все права и привилегии. В частности, отстраненный член МПК не имеет право быть услышанным, за исключением вопросов по его приостановлению членства, или голосовать на собраниях членов, и/или заявлять спортсменов на соревнования, проводимые под эгидой МПК, и/или участвовать в деятельности МПК", - гласит вердикт.

"Однако решение МПК не обязательно закрывает двери на участие России в Играх следующего года. Если ПКР продолжит сотрудничать с Рабочей группой МПК и полностью выполнит критерии восстановления членства до Игр 2018 года в Пхенчхане, то исполком МПК восстановит членство", - указывается в решении.

Между тем пресс-служба ПКР извещает , что организация оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательствами и продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским Играм в Корее.

Также сообщается, что виновные в нарушении антидопинговых правил должны быть серьезно наказаны, и что никакой государственной системы поддержки применения допинга в России не существовало и не существует.

Член исполкома ПКР и Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев заявил, что шансы российских спортсменов на участие в квалификационных соревнованиях, исходя из жесткой позиции МПК, почти исчезли.