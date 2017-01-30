До этого она работа зубным врачом на Украине в городе с 300 000 жителями Полтаве. По украинским меркам у нее была хорошая зарплата и работа. Что же заставила украинку с маленькой дочкой покидать родину и переезжать в маленький город страны с не самым лучшим климатом?

По словам Денысенко, к этому ее вынудила нынешняя ситуация с украинской экономикой и внутренней политикой, а также криминальная ситуация на улицах города. Она не захотела, чтобы ее ребенок рос в таких условиях.

Женщина говорит, что годами не решалась вечерами выходить из дома из-за повышенной преступности.

«Цены за один день могли подняться на сто процентов. Идешь в магазин и обнаруживаешь, что там нет ни сахара, ни соли, ни круп. Все скуплено из-за страха перед войной или чем-то другим. Люди в глубоком стрессе, поскольку катастрофически не хватает денег».

Денысенко говорит, что для нее и ее коллег было своего рода везением найти работу в Эстонии. Вместе с ней в Вильяндиской стоматологической клинике работают также приехавшие из Украины врачи Олег Антонов и Андри Фомычев.

Руководитель стоматологической клиники Тайма Крее говорит, что для зарубежных коллег было самым сложным ориентировать в оформлении документации и правильно заполнять отчеты для больничной кассы. К профессиональным навыкам врачей претензий нет.

Сейчас уже у доктора Денысенко есть свои постоянные пациенты. Некоторые приходят просто на проверку, а не только, когда что-то заболит. Это радует врача больше всего.

По ее словам, к сожалению, многие обращаются к врачу только уже с большой проблемой. И, если в самом начале лечение могло обойтись в 25-40 евро, лечение запущенного случая может уже стоит несколько сотен евро.

В начале после переезда из большого города Вильянди казался непривычно маленьким, но в хорошем смысле удивила отзывчивость людей.

«Я очень люблю Украину, мне больно из-за того, что там происходит, но я вижу свое будущее только здесь. Я вижу будущее своего ребенка здесь. Хочу, чтобы она пошла в эстонский детский сад и школу, росла бы в безопасной среде и переняла бы местный образ жизни», - говорит Вероника.