Спешите заправить железных коней: с 1 февраля в Эстонии вырастут цены на топливо

«Решение о повышении цен на топливо было принято прошлым правительством, возглавляемом реформистами. Хочется верить, что это было последнее негативное решение прошлой коалиции, которое непосредственно отразится на кошельке налогоплательщика. Очевидно, что высокие акцизные ставки приведут к повышению цены на топливо. Исходя из этого, я советую все автовладельцам уже сегодня заправить баки своих машин», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Симсон напомнила, что первоначально предыдущая коалиция планировала повышать акциз на топливо ежегодно в течение последующих четырех лет (с 2016 по 2019 годы), но благодаря усилиям находящейся на тот момент в оппозиции Центристской партии удалось сократить этот срок. Это означает, что в 2019 роста акциза не будет.

«Новое правительство вступило в должность как раз в тот момент, когда верстка государственного бюджета уже вышла на финишную прямую. Поэтому было невозможно отменить запланированный рост акцизов, установленный в бюджете как статья о доходах. Тем не менее, одним из первых решений новой коалиции было отменить запланированный рост акциза на дизельное топливо в 2018 году. Только из-за этого шага государственная казна недополучит порядка 30 миллионов евро», - отметила Симсон.

Из-за роста акцизной ставки с февраля 2018 года цена на топливо повысится примерно на 5 центов.