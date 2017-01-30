Смотрим картинку, удивляемся, читаем текст и удивляемся все больше и больше:

"Собственник продает эксклюзивный пентхауз для... кошки.

Дополнительная информация: квартира на нескольких этажах, отдельный вход, возможность купить с мебелью. Открытая кухня. Водоем: поилка. Соседи: с одной стороны".

Далее идут подробности: "Собственник предлагает эксклюзивный многоэтажный пентхауз для кошки с превосходным видом.

Квартира с окнами во двор располагается на трех этажах. На первом этаже находится большая гостиная с открытой кухней. Справа от входа в квартиру можно обустроить туалетную комнату.

Все необходимые кошачьи удобства предлагаются в трех отдельных комнатах. Из посторной гостиной проход ведет на большую террасу, где приятно принимать гостей. В квартире также есть небольшой тренажерный зал и платформа для расслабления на открытом воздухе. В дизайне интерьера использовано много дерева и природных материалов".

И цена проставлена: 19 900 евро. Вопрос: человеку нечего делать? Ведь на составление объявления и размещение его на портале KV.EE. нужно время. Или это - пародия на тексты объявлений, в которых, в общем-то, повторяются одни и те же слова и обороты? А как вы думаете? Ссылка на объявление находится ЗДЕСЬ.