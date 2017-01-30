Каталонские СМИ требуют внедрения видеотехнологий для фиксации голов

Судьи, обслуживавшие игру, допустили грубую ошибку: на 78-й минуте нападающий игравших на выезде каталонцев Неймар при счете 1:0 в пользу хозяев пробил по воротам. Мяч пересек линию ворот, после чего его выбил защитник «Бетиса» Айсса Манди. Судьи во главе с главным арбитром Алехандро Хосе Эрнандесом взятие ворот не зафиксировали.

Каталонское интернет-издание Sport обращает внимание на то, что мяч пересек линию ворот на 57 см, и настоятельно требует внедрения технологий, которые позволят при помощи видеоповторов во время матча точно определить, пересекает ли мяч линию ворот, пишет championat.com.