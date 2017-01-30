Соседи изводят построившую новый дом семью

Эта история случилась в городке Мариэтт штата Джорджия США, где одна супружеская пара решила построить дом своей мечты, пишет Kodu, ссылаясь на Country Living.

Проблема заключалась в том, что их дом по сравнению с одноэтажными скромными жилищами средних американцев был просто гигантским: двухэтажный, площадью 500 м2.

«Я живу здесь всю жизнь и, конечно, понимаю недовольство соседей, но хочу построить дом, о котором мы с женой мечтали всю жизнь, и жить в нем. Мы давно это запланировали и наш дом будет таким, о котором мы мечтали», - говорит хозяин строящегося дома Бретт Флури.

Хотя все происходит строго по закону, соседи недовольны размерами строящегося дома. «Он совершенно не соответствует окружающим строениям", - печалится один. Второй добавляет, что дом-монстр заполняет весь соседский земельный участок настолько, что кажется, будто он вывалится за его границы. Третий считает, что все должны учитывать окружающую среду, атмосферу и историзм застройки. «Если хочешь строить себе дворец, переезжай в район, где все дома такого размера», - добавляет сосед. .

По мнению соседей, дом Бретта попросту безвкусен. Однако хозяева нового дома с ними не согласны.